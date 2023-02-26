Kanser hastası Yeşilırmak'ta ölü bulundu

Amasya'da kanser hastası Kamil S.'nin (59), Yeşilırmak Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

Şirin Köprü mevkisinden geçenler, Yeşilırmak Nehri üzerindeki bir kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama-kurtarma ekipleri, öldüğü belirlenen kişinin cansız bedenini kıyıya çıkarttı. İncelemede, cesedin kanser hastası Kamil S.'ye ait olduğu belirlendi. Cenaze, incelemenin Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA