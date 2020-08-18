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  4. 18 Ağustos 2020 08:09

Kapalı iş yerine binlerce TL'lik fatura şoku

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir esnaf, uzun süredir çalışmadığı halde işlettiği kahvehaneye 2290 TL elektrik faturası geldiğini ve hiçbir yardım almadığını söyledi. 

Kapalı iş yerine binlerce TL'lik fatura şoku
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CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altacak Kayışoğlu, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde CHP İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş ile birlikte esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Kayışoğlu'nun ziyaret ettiği bir esnaf, uzun süredir çalışmadığı halde işlettiği kahvehaneye 2 bin 290 lira elektrik faturası geldiğini ve hiçbir yardım almadığını söyledi. 

CHP'li Altaca Kayışoğlu, "Burası bir kahvehane ve çalışmıyor. Zaten pandemiden dolayı oyun da oynanmadığı için gelen giden yok. Gelen fatura 1653 lira, vergiyle 2 bin 290 lira ve bu kahve çalışmıyor. Vatandaşımız faturalara yetişemiyor" dedi.

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