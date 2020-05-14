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  4. 14 Mayıs 2020 15:44

Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, yaşlı adamı baygın halde buldu

Sivas’ta meydana gelen olayda, komşuları yalnız yaşayan 70 yaşındaki Kadir Demirhan'dan bir süredir haber alamayınca polise haber verdi. Gelen polis ekipleri ise kapıyı kırarak içeri girince yaşlı adamı yerde baygın halde buldu.

Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, yaşlı adamı baygın halde buldu
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Esentepe Mahallesi Toki Evleri CY-4 Blok'un en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Kadir Demirhan'dan bir süredir haber alamayan komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Gelen ekipler, kapının kilitli olması üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerince kırılarak girilen evde Demirhan, baygın halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kadir Demirhan, ambulansla Numune Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Olay yerindeki çalışmaları, çocukların da izlediği görüldü.

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