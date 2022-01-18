Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi: 24 araç birbirine girdi!

Bolu TEM Otoyolu'nda 20 otomobil ve 4 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde meydana geldi. Yoğun Kar Yağışı ve tipinin olduğu bölgede kayganlaşan yolda 20 otomobil ve 4 TIR birbirine girdi.

Yolun Ankara istikameti, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekibi sevk edildi. Ekipler ve kazada yara almayan vatandaşlar, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 5 kişinin hastaneye sevki ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

KAYAN TIR, YOLU KAPATTI

Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 yolu Bolu Dağı geçişlerinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde 06 BHR 263 plakalı TIR, kar nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp kaydı.

TIR'ın 2 şeridi kapatması sebebiyle yol araç trafiğine kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu İstanbul yönü, TIR'ın çekilmesiyle yaklaşık yarım sonra yeniden ulaşıma açıldı.