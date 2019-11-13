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  4. 13 Kasım 2019 12:56

Karabük'te zincirleme kaza: 4 yaralı

Karabük'te 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilin köprüden Filyos Çayı'na düşmesini korkuluklar önledi.

Karabük'te zincirleme kaza: 4 yaralı
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Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Yenice ilçesi istikametine giden Vedat G. (33) yönetimindeki 06 BGH 954 plakalı otomobil, Filyos 4 Köprüsü üzerinde Ali K. (52) idaresindeki 78 YA 984 plakalı otomobil ile Devlet I'nın (45) kullandığı 55 AUY 94 plakalı otomobille çarpıştı.

Ali K'nin kullandığı otomobilin köprüden Filyos Çayı'na düşmesini korkuluklar önledi.

Kazada, sürücüler ve Nacide Koymat (72) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Ali K, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Sürücü Devlet I'ya olay yerinde müdahale eden sağlık personeli, diğer yaralıları hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan Karabük-Zonguldak kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

AA

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