Karaköy'de sır ölüm! Amerikalı gazeteci ölü bulundu

Olay Beyoğlu Karaköy Kemankeş sokak üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci Andre Vltchek (57), eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte 9 gün kaldığı Samsun'dan kiraladığı VIP araçla İstanbul'a yola çıktı.



Kalacakları otelin önüne saat 05.30 sıralarında geldiklerinde eşi, Vltchek'i uyandırmak istedi. Vltchek'i hareket etmediğini gören eşi ve şoförler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vltchek'in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta inceleme yaptı. Belgeselci ve araştırmacı gazeteci Andre Vltchek'in ölümünü polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçtiği öğtrenilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Araç incelenmek üzere emniyet otoparkına çekilirken, Vltchek'in eşi ve şoförlerin ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Polisin soruşturması devam ediyor.





"ABD EN BÜYÜK TERÖRİST DEVLETTİR”

Sözcü'nün haberine göre, babası Çek vatandaşı nükleer fizikçi, annesi Rus-Çin asıllı ressam olan Andre Vltchek, 1962 yılında SSCB’nin Leningrad kentinde doğdu. Amerikan siyaset analisti, gazeteci ve yapımcı olan Vltchek, ABD emperyalizmi karşıtı görüş ve çalışmalarıyla tanınıyor.

“Trump’ın İslam âlemine meydan okuyan, Kudüs’ü başkent hareketi, ABD’nin bir terör devleti olduğunun ispatıdır”, “Dünyanın farklı yerlerinde ABD'nin zalim dış politikalarından nasibini almış olan birçok şansız insan için de ABD en büyük terörist devlettir”, “Bugün Müslüman ülkelerin çoğu despotlar, askerler ya da yozlaşmış gruplar tarafından yönetilmektedir. Bunların tamamı Batı’yla ve onun küresel rejimi ve çıkarlarıyla sıkı ilişkiler içerisindedir” açıklamalarıyla dikkati çeken Andre Vltchek’in Türkçeye çevrilmiş ‘Küresel Terör Sömürgeleşme ve Batı Yalanları’ adlı bir kitabı bulunuyor.