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Karaman'da feci kaza: 5 kişi öldü

Karaman'da feci kaza: 5 kişi öldü
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Karaman'da meydana gelen kazada dağ yolunda takla atan cipteki 5 kişi hayatını kaybetti.

Karaman'da, içerisinde mermer ocağında çalışan işçilerin bulunduğu cipin dağ yolunda takla atması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen cip, merkeze bağlı Aybastı Köyü yakınlarındaki Keloluk mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, mermer ocağında çalıştıkları bildirilen 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler 5 kişi kaza trafik kazası
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