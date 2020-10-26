Karaman'da korkunç kaza! Ağacı devirip karşı şeride geçti

Kaza, saat 20.40 sıralarında Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Kaya (23) yönetimindeki 70 AY 675 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki ağacı devirdikten sonra karşı şeride geçerek durdu. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Kaya ve yanındaki Mustafa Koraş (22) yaralandı.

Araç içinde sıkışan Koraş'ın, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere elinin baş parmağını kaldırarak 'okey' işareti yapması dikkat çekti. Kurtarıldıktan sonra sedyeyle ambulansa alınan Koraş, bu kez de kameralara, annesinin değil ama babasının kızacağını söyledi.



Yaralı 2 kişi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.