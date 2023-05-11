Karaman'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

Karaman'da, otomobil ve ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Mersin Çevreyolu cezaevi kavşağında meydana geldi. Latif Ertaş yönetimindeki otomobil, Sinan Bayraktar'ın kullandığı otomobille kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birinin ön koltuğunda yolcu olarak bulunan 86 yaşındaki İsmihan B., araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu İsmihan B., sıkıştığı yerden çıkarıldı. İsmihan B. ile sürücüler ve her iki otomobilde bulunan toplam 8 kişi, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.