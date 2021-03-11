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Karamollaoğlu'ndan Akşener'e destek telefonu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sayın Akşener'e yönelik ifadeleri bir kez daha şiddetle kınıyorum. Kendisini arayarak bu konudaki üzüntülerimi ve dayanışma duygularımı ilettim." dedi.

Karamollaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, siyasi partiler ve onların yöneticilerinin nezaket ve üsluplarıyla topluma örnek olması gerektiğini belirtti.

"ENDİŞE VERİCİ"

Gelinen noktada "üslup ve nezaket" sorununun siyasetin en önemli problemi haline geldiğini kaydeden Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan ifadelerin, bu nezaketsizliğin endişe verici son halkası olduğunun altını çizdi.

Akşener'i hedef alan bu tavrın hiçbir şekilde kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu vesileyle Sayın Akşener'e yönelik ifadeleri bir kez daha şiddetle kınıyorum. Kendisini arayarak bu konudaki üzüntülerimi ve dayanışma duygularımı ilettim. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye'de hakaretin değil nezaketin, kutuplaşmanın değil kucaklaşmanın hakim olduğu bir anlayışı hep birlikte inşa edeceğiz."

Etiketler akşener destek telefon
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