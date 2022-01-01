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Karantinada olmaları gerekirken bakın nerede yakalandılar

Karantinada olmaları gerekirken bakın nerede yakalandılar

İstanbul Beşiktaş’ta, karantinada olması gereken bir çift polis ekiplerinin yılbaşı denetimine takıldı. Ambulansla evlerine götürülen evli çifte idari para cezası kesildi.

Beşiktaş Kuruçeşme'de denetim noktasında durdurulan evli çiftin karantinada olması gerektiği tespit edildi. Evli çift, denetim noktasına çağrılan ambulans ile evlerine götürülürken, araçları bağlanarak Yediemin otoparkına çekildi. Karantinada dışarı çıkan çifte ayrıca idari cezası uygulandı.

Cüzdanım kayboldu dedi, ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı

Denetimde bir başka sürücü daha polis ekiplerince durduruldu. Sürücü polis ekiplerine, “Cüzdanım kayboldu. Bu yüzden ehliyetimi size veremiyorum” dedi. Ekipler yaptıkları kontrolde sürücünün, ehliyetini öncesinde iki kez alkollü araç kullanmaktan kaptırdığını tespit etti. Ehliyetsiz sürücüye de 5 bin 396 lira para cezası kesildi.

Etiketler istanbul karantina beşiktaş
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