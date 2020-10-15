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  4. 15 Ekim 2020 23:46

Karantinayı ihlal eden hastayı yakınları ihbar etti

Adıyaman’da, koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olduğu halde evden kaçan 80 yaşındaki vatandaş yakınlarının ihbarı üzerine minibüste yakalanıp, hastaneye götürüldü.

Karantinayı ihlal eden hastayı yakınları ihbar etti
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Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan ve yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Şeyho Aslan, evinde karantinaya alındı. Yakınları bu akşam Aslan'ın evden ayrıldığını ve minibüse bindiğini fark edince polis ekiplerinden yardım istedi.

Polis ekiplerince durdurulan minibüste bulunan Aslan, hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Aslan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

DHA

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