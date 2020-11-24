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  4. 24 Kasım 2020 15:31

Karantinayı ihlal eden kadını HES kodu ele verdi

Zonguldak’ta, valiliğe girişte yapılan HES kodu sorgulamasında karantinada olması gereken Ayşe A., ambulansla yurda götürüldü.

Karantinayı ihlal eden kadını HES kodu ele verdi
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Zonguldak Valiliği binasına öğle saatlerinde gelen Ayşe A.’nın, HES kodu sorgulamasında Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu belirlendi.

Evinde karantina altında olması gerekirken dışarı çıkan Ayşe A. için sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla valiliğe gelen sağlık ekipleri, Ayşe A.'yı yurda götürdü.

Ayşe A.'nın 14 gün yurtta karantinada tutulacağı ve hakkında adli işlem yapılacağı bildirildi.

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