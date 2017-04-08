Karasu'da fuhuş operasyonu: 72'si kadın 84 gözaltı

Sakaraya'nın Karasu ilçesi bölgenin en önemli turistik merkezlerinin başında geliyor. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere yakınlığı cazibe merkezi haline getiriyor. Ama aynı zamanda fuhuş ve uyuşturucu gibi olaylarla da anılmasına yol açıyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dün gece saatlerinde Karasu'da fuhuş operasyonu düzenledi. İlçedeki eğlence mekanlarında arama ve kimlik kontrolü yapıldı. Çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 72'si kadın 84 kişi gözaltına alındı.



ARAMALARDA 4 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ



Aramalarda 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.