Karbonmonoksit zehirlenmesi 1 ayda 16 can aldı

Havaların soğumasıyla birlikte yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri artmaya başladı. Son bir ayda Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde meydana gelen karbonmonoksit sızması sonucu 199 kişi zehirlendi. 199 kişiden 16’sı hayatını kaybetti.

‘Sesiz Katil’ olarak tanımlanan karbonmonoksit zehirlenmesi kurbanları arasında çocuklar da var…

3 yaşındaki Zelal, 10 yaşındaki Hasret, 11 yaşındaki Mustafa ve 13 yaşındaki Ramazan, yattıkları uykudan bir daha kalkamadı.

Ajansların geçtiği haberlere göre son 30 günde 28 farklı zehirlenme vakası meydana geldi. En çok karbonmonoksit zehirlenmesinin yaşandığı şehirler Ankara (4) ve Niğde (4) oldu.

Son bir ayda karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı vakaların görüldüğü şehirler ve etkilenen kişilerin (kırmızı renkli isimler hayatını kaybetti) istatistikleri şöyle: