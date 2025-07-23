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Kardeş katili, saklandığı ormanda yakalandı

Kardeş katili, saklandığı ormanda yakalandı
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Yalova'da miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşini pompalı tüfekle öldürüp kaçan M.Z., saklandığı ormanda yakalandı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında, Esadiye köyünde meydana geldi. M.Z., aralarında miras anlaşmazlığı bulunan kardeşi H.Z.’in evinin önünde beklemeye başladı. M.Z., bir süre sonra evinden çıkan kardeşine, otomobiline bindiği sırada pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği H.Z. hayatını kaybetti, ağabeyi ise kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. 3 çocuk babası H.Z.'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ormana kaçtığı saptanan şüpheliyi takibe alan jandarma ekipleri, M.Z.’in yerini termal kameralı dronla tespit etti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2 asayiş komando timi ve 4 asayiş timi ile bölgeye operasyon yapıldı. Çevresi sarılan şüpheli, olaydan 16 saat sonra yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde, kardeşinden alacağı olduğunu ve miras nedeniyle husumetli olduğunu söyleyip, cinayeti itiraf ettiği öğrenilen M.Z., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan H.Z., Esadiye köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, köy mezarlığında toprağa verildi. 

DHA

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Etiketler yalova miras pompalı tüfek cinayet
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