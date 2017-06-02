Kardeşinden ayrılan eniştesini öldürdü !

Samsun'da dün akşam tabancayla vurularak öldürülen 24 yaşındaki Köksal Yılmaz cinayetiyle ilgili olarak boşandığı eşinin kardeşi 21 yaşındaki Mustafa S. ile arkadaşı 25 yaşındaki Mahmut İ. gözaltına alındı.

Olay dün İlkadım İlçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Köksal Yılmaz, Mustafa S.'nin kız kardeşiyle evlendikten 2 yıl sonra boşanınca aralarında husumet başladı. Köksal Yılmaz dün akşam arkadaşları O.K. (19) ve S.H. (22) ile otomobille gezerken, eski kayınbiraderi Mustafa S. ve Mahmut İ. ile karşılaştı. Aralarında başlayan tartışma büyüyünce Mustafa S. iddiaya göre tabancayla ateş açarak eski eniştesi Köksal Yılmaz'ı ağır yaraladı.

Mahmut İ. ve Mustafa S. olay yerinden kaçtı. O.K. ve8 S.H. yaralı arkadaşlarını otomobile alıp Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıraktıktan sonra korkup kaçtı. Köksal Yılmaz doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis şüpheliler Mustafa S. ve Mahmut İ. ile ölen Köksal Yılmaz'ı hastanede bırakıp kaçan diğer iki kişiyi kısa sürede yakaladı. Şüphelilerde 2 tabanca ele geçti.

Polise ifade veren şüphelilerden Mustafa S., Köksal Yılmaz'ı öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.