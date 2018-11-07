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  4. 07 Kasım 2018 16:30

Kardeşini öldürdü cezayı alınca teşekkür etti

Bursa'da uyuşturucu kullanmaması için kardeşine uyarılarda bulunan bir ağabey, kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Kardeşini öldürdü cezayı alınca teşekkür etti
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Bursa'da, uyuşturucu kullanmaması yönünde uyardığı kardeşi Hasan Ç.'u (17) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren, yerel mahkemece hakkında verilen müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından bozulan G.Ç. (27), üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Ç., mahkeme heyetine teşekkür etti.

Olay, 2014 yılında merkez Osmangazi İlçesi Küçük Balıklı mevkisinde meydana geldi. G.Ç. ile uyuşturucu kullandığını iddia ettiği kardeşi Hasan Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında G.Ç., uyuşturucu kullanmaması yönünde kendisini uyaran Hasan'ı 1'i kalbinden 3'ü de sırtından, toplam 4 bıçak darbesiyle öldürüldü. Cinayetin ardından yakalanan G.Ç. tutuklandı, hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Görülen davada mahkeme, G.Ç.'u iyi hal indiriminden yararlandırarak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı katılmadığı için kararı bozarak, dosyayı mahkemeye geri gönderdi.

Yeniden yargılanan G.Ç.'a, bu kez indirim uygulamayarak ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Bu karar da sanığın aldığı cezada indirim yapılması gerektiği belirtilerek Yargıtay tarafından bozuldu.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıkan G.Ç., duruşmaya tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. G.Ç., mahkemedeki savunmasında Yargıtay’ın bozma kararının gerekçesine uyularak hakkında takdiri indirim uygulanmasını istedi. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığa müebbet hapis cezası verdi. Sanık Ç., "Teşekkür ederim" dedi.

DHA

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