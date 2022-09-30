Kardeşini öldüren zanlıdan ''Neden yaptın?'' sorusuna şoke eden yanıt

Eskişehir'de tartıştığı kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, gazetecilerin ''Kardeşini neden öldürdün?'' sorularına ''Sevdiğim için'' yanıtını verdi.

Dün gece saatlerinde Akarbaşı Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokak'ta Özgür K. (45) ile kardeşi Ozan K. arasında, iddiaya göre daha önce birlikte açtıkları işletmenin kapanması nedeniyle sürekli tartışma yaşandığı öğrenildi. Olay günü de ikili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Özgür K., bıçak ile kardeşini yaraladı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ozan K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ozan K.'nın cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

"SEVDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM" DEDİ

Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalan şüpheli, sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastane kapısında bulunan gazetecilerin, "Kardeşini neden öldürdün" sorusunu duyan Özgür K., "Sevdiğim için" yanıtını vererek herkesi şoke etti. Şüpheli şahıs hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA