  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kardeşinin katil olmasını engellerken, ölümüne yol açtı

Kardeşinin katil olmasını engellerken, ölümüne yol açtı

Güncelleme:

İstanbul'da yaşanan korkunç olayda kız arkadaşına sarkıntılık ettiği iddia edilen bir kişi ile tartışan kardeşine engel olmak isteyen ağabeyi, kardeşinin ölümüne yol açtı.

İstanbul Sancaktepe'de R.A. ve Y.A. kardeşler, kız kardeşine sarkıntılık eden A.K..'yı konuşmak için ofise çağırdı.

A.K..'nın ofise girdiği anda içeri giren R.A., önce A.K..'ye tekme ve yumruk attı. Ardından da silahla bacağından vurdu. Kardeşi tarafından koridora doğru çıkarıldığı sırada tekrar içeri hamle yapan R.A., elindeki silahın ateş almasıyla kendisini vurdu. R.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anları ofiste bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

 Olay, 12 Temmuz'da Sancaktepe'de bir ofiste meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşları olan ve sürekli evlerine gelip giden A.K..'nin kız kardeşlerine sarkıntılık ettiğini öğrenen R.A. ve Y.A., A.K..'yı ofise çağırdı. Ofiste bulunan güvenlik kamerasına yansıyan olayda, A.K..'nin içeri girdiği sırada arkasından gelen R.A.'ın önce A.K..'nin kafasına silah dayadığı ardından da tekme ve yumruk attığı görülüyor. Y.A.'ın araya girmeye çalıştığı anda R.A. A.K..'nin bacağına ateş ettikten sonra kafasına tekme atıyor. Y.A.'ın koridora doğru çıkarmaya çalıştığı R.A., geri dönmek üzere hamle yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan R.A., 17 gün sonra hayatını kaybetti. R.A.'ın hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Y.A., emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Y.A.'a çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek' suçundan ev hapsi cezası verildi.

DHA

Etiketler katil olmasını önlerken ölümüne yol açtı cinayet girişimi darp sarkıntılık ağabey kardeş abi kardeş ağabey kardeş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rus satranççı rakibini cıva ile zehirlemeye kalkıştı Rus satranççı rakibini cıva ile zehirlemeye kalkıştı Sigaraya bir zam daha geldi Sigaraya bir zam daha geldi Pucca'dan Roblox tepkisi: ''Asıl şimdi s*çtınız'' Pucca'dan Roblox tepkisi: ''Asıl şimdi s*çtınız'' Oğlunun şehit haberini alan anne kalp krizi heçirdi Oğlunun şehit haberini alan anne kalp krizi heçirdi Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç olimpiyat madalyalarını Atatürk'e götürdü Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç olimpiyat madalyalarını Atatürk'e götürdü Hastane güvenliğinden gaziye yaka paça müdahale Hastane güvenliğinden gaziye yaka paça müdahale A Milli Takım maçlarının yayıncısı değişti A Milli Takım maçlarının yayıncısı değişti Muğla'da orman yangını, alevler yerleşim yerlerine ulaşmıştı; güzel haber geldi Muğla'da orman yangını, alevler yerleşim yerlerine ulaşmıştı; güzel haber geldi Milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalyaya uzandı Milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalyaya uzandı Akit TV koordinatörü bu sefer de başörtülü kadınları hedef aldı Akit TV koordinatörü bu sefer de başörtülü kadınları hedef aldı
Karadeniz sahilinde hortum kabusu: Tatilciler dev hortumu böyle izledi Karadeniz sahilinde hortum kabusu: Tatilciler dev hortumu böyle izledi Sabiha Gökçen'e iniş yapan yolcu uçağında panik Sabiha Gökçen'e iniş yapan yolcu uçağında panik Olimpiyatlarda sürpriz evlilik teklifi: Kadın sporcu yüzükle tribüne koştu Olimpiyatlarda sürpriz evlilik teklifi: Kadın sporcu yüzükle tribüne koştu En komik sıcak hava balonları Kapadokya'da havalandı En komik sıcak hava balonları Kapadokya'da havalandı İsrail polisinden Netanyahu’nun oğluna pasaport soruşturması İsrail polisinden Netanyahu’nun oğluna pasaport soruşturması Meteoroloji uyardı: Bir yanda sıcaklar, diğer yanda yağış Meteoroloji uyardı: Bir yanda sıcaklar, diğer yanda yağış Adana'da göle düşen Rus helikopteri böyle çıkarıldı Adana'da göle düşen Rus helikopteri böyle çıkarıldı Bilimsel olarak kanıtlandı: Kedi sahiplerinin tahminleri gerçek çıktı Bilimsel olarak kanıtlandı: Kedi sahiplerinin tahminleri gerçek çıktı Elon Musk, robot sevgilisiyle yemeğe çıktı Elon Musk, robot sevgilisiyle yemeğe çıktı