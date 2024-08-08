Kardeşinin katil olmasını engellerken, ölümüne yol açtı

İstanbul'da yaşanan korkunç olayda kız arkadaşına sarkıntılık ettiği iddia edilen bir kişi ile tartışan kardeşine engel olmak isteyen ağabeyi, kardeşinin ölümüne yol açtı.

İstanbul Sancaktepe'de R.A. ve Y.A. kardeşler, kız kardeşine sarkıntılık eden A.K..'yı konuşmak için ofise çağırdı.

A.K..'nın ofise girdiği anda içeri giren R.A., önce A.K..'ye tekme ve yumruk attı. Ardından da silahla bacağından vurdu. Kardeşi tarafından koridora doğru çıkarıldığı sırada tekrar içeri hamle yapan R.A., elindeki silahın ateş almasıyla kendisini vurdu. R.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anları ofiste bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Temmuz'da Sancaktepe'de bir ofiste meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşları olan ve sürekli evlerine gelip giden A.K..'nin kız kardeşlerine sarkıntılık ettiğini öğrenen R.A. ve Y.A., A.K..'yı ofise çağırdı. Ofiste bulunan güvenlik kamerasına yansıyan olayda, A.K..'nin içeri girdiği sırada arkasından gelen R.A.'ın önce A.K..'nin kafasına silah dayadığı ardından da tekme ve yumruk attığı görülüyor. Y.A.'ın araya girmeye çalıştığı anda R.A. A.K..'nin bacağına ateş ettikten sonra kafasına tekme atıyor. Y.A.'ın koridora doğru çıkarmaya çalıştığı R.A., geri dönmek üzere hamle yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan R.A., 17 gün sonra hayatını kaybetti. R.A.'ın hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Y.A., emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Y.A.'a çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek' suçundan ev hapsi cezası verildi.

DHA