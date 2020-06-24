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  4. 24 Haziran 2020 22:45

Kargo aracındaki kaçakçılık! Çok sayıda ürün ele geçirildi

Kocaeli'de TEM yolunda durdurulan kargo şirketine ait araçta gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çok sayıda ürün ele geçirildi.

Kargo aracındaki kaçakçılık! Çok sayıda ürün ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo şirketine ait aracın gümrük kaçağı ürünleri taşıdığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan takibin ardından kargo şirketine ait araç TEM yolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 700 şemsiye, 7 cep telefonu, 3 bin toka, 7 bin 500 çakmak ve 1000 kol saati geçirildi. Kargo şirketi yetkilileri ve 1 şüpheli hakkında, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında yasal işlem uygulanırken, ele geçirilen ürünlere el konuldu.

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