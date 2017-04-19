  1. 19 Nisan 2017 15:10

Karı koca internette FETÖ videosu izlerken yakalandı

Kayseri'de bir internet kafede FETÖ elebaşı Gülen'in videolarını izleyen çift gözaltına alındı.

Karı koca internette FETÖ videosu izlerken yakalandı
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Kayseri'de bir internet kafede FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in videolarını izleyen karı koca yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Belsin Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede, terör örgütü lideri Fetullah Gülenin videolarını izleyen Y.M. ve eşi M.M.yi yakaladı.

M.M.nin Organize Sanayi Bölgesi'nde bir hırdavatçıda çalıştığını söyleyerek kendisini gizlemeye çalıştığı, ancak yapılan soruşturmada Ankara Beytepe Jandarma Okullarında Teğmen rütbesinde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturmasıyla ordudan atıldığı öğrenildi.

Diğer şüpheli Y.M.nin ise üzerine kayıtlı 3 telefonunda örgütünün gizli haberleşme programı ByLock programının çıktığı anlaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.M. ve eşi M.M. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.

DHA

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