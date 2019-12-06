Karı koca kazada öldü

Kaza, Kayseri-Pınarbaşı yolu Karatay mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.G. yönetimindeki 40 BF 406 plakalı otomobil tek şeritli yolda tırı solladıktan sonra M.T. yönetimindeki 34 YK 0013 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, D.G. ve G.G. olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan A.K. ise yaralandı.







Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı. Yaralı A.K. ambulans ile hastaneye götürülürken, hayatını kaybeden 2 kişinin de cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza karışan yolcu otobüsünden yaralanan olmazken otobüteki yolcular başka bir otobüse aktarıldı.



Olay yerinden inceleme yapan jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



KAHRAMANMARAŞ'TA KAZA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi İstiklal Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Hakan G. idaresindeki 06 BJR 095 plakalı araç, bulvar üzerinde seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki bir ağaca vurduktan sonra taklalar atarak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri araçta bulunan şoför Hakan G. İle yolcu konumundaki H.A ve Z.A’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastane kaldırdı. Sağlık görevlileri yolcu konumundaki Ö.B’nin (16) ise hayatını kaybettiğini tespit etti.





Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatın kaybeden Ö.B’nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazaya karışan araç çekici marifetiyle yol dışı edilirken çift yönlü trafiğe kapanan bulvar yeniden trafiğe açıldı.





Kazanın görgü tanıdığı Adem Kaynar isimli bir vatandaş ise, “Ben karşı yoldan geliyordum ve araç ta bu şeritten geliyordu. Buradan gelip ağaca vurdu ve bir iki tur döndü ve önüme düştü. Ben de o sırada 112 ve 155’i aradım. Araçta 4 kişi vardı” ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.