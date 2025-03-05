  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Karı kocanın iftar daveti kavgası kanlı bitti

Karı kocanın iftar daveti kavgası kanlı bitti

Karı kocanın iftar daveti kavgası kanlı bitti
Güncelleme:

Samsun'da iftar daveti yüzünden çıkan tartışmada kocasını bıçakla yaralayan 2 çocuk annesi kadın gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi E.A.Ç.(41), kızı ile iftara gitme meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı. Bu sırada A.Ç. adlı koca, eşine müdahale etti. Bu sırada karı-koca arasında tartışma çıktı. E.A.Ç. adlı kadın kocası A.Ç.'yi bıçakladı. Yaralanan A.Ç., ambulansa özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

Etiketler samsun iftar daveti kavga kocasını bıçakladı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyanın en iyi otelleri açıklandı: Birinci Türkiye'den çıktı Dünyanın en iyi otelleri açıklandı: Birinci Türkiye'den çıktı CHP'li Cemal Enginyurt'tan MHP lideri Bahçeli'nin telefon trafiği için olay sözler! CHP'li Cemal Enginyurt'tan MHP lideri Bahçeli'nin telefon trafiği için olay sözler! Programı apar topar yayından kaldırılan Seda Sayan geri dönüyor Programı apar topar yayından kaldırılan Seda Sayan geri dönüyor Survivor Hikmet Tuğsuz hakkında tutuklama kararı çıkarıldı Survivor Hikmet Tuğsuz hakkında tutuklama kararı çıkarıldı Kültür Bakanı'nın eşinin açıklamasına tepki yağıyor! Kültür Bakanı'nın eşinin açıklamasına tepki yağıyor! Akaryakıt fiyatlarına bir büyük indirim daha geliyor! Akaryakıt fiyatlarına bir büyük indirim daha geliyor! AK Partili Osman Gökçek'in akılalmaz iddiası ortalığı karıştırdı! AK Partili Osman Gökçek'in akılalmaz iddiası ortalığı karıştırdı! Skoda'nın en hızlı, en güçlü, en büyük SUV'u Türkiye'de satışa sunuldu Skoda'nın en hızlı, en güçlü, en büyük SUV'u Türkiye'de satışa sunuldu Belgrad ormanında kaybolan, eşyaları bulunan genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı Belgrad ormanında kaybolan, eşyaları bulunan genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı Sigara fiyatlarına rekor zam: 8 TL zam geldi! Sigara fiyatlarına rekor zam: 8 TL zam geldi!
İsrail ordusundan sosyal medyada Türkçe Türkiye propagandası İsrail ordusundan sosyal medyada Türkçe Türkiye propagandası Son ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 koltuğu birden kaybetti! Son ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 koltuğu birden kaybetti! Hatay'ı asrın felaketinin ardından bir kez daha kabusu yaşadı! Hatay'ı asrın felaketinin ardından bir kez daha kabusu yaşadı! 19 yıl şoförlük yapıp, 27 yıl hizmet ettiği belediyeye belediye başkanı oldu 19 yıl şoförlük yapıp, 27 yıl hizmet ettiği belediyeye belediye başkanı oldu Alizade, Lvbel C5 ve AKDO'nun Kahpe klibi hakkında inceleme başlatıldı Alizade, Lvbel C5 ve AKDO'nun Kahpe klibi hakkında inceleme başlatıldı Kanser tedavisi gören Nursel Ergin yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı Kanser tedavisi gören Nursel Ergin yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı İzleyiciyi isyan ettiren görüntüler, Acun Ilıcalı'yı da isyan ettirecek! İzleyiciyi isyan ettiren görüntüler, Acun Ilıcalı'yı da isyan ettirecek! 20 yaşındaki kadın vücut geliştirici yarışmada hayatını kaybetti 20 yaşındaki kadın vücut geliştirici yarışmada hayatını kaybetti 81 yıl önce çiftçiye destek olmak için kurulan fabrika tarih oluyor! 81 yıl önce çiftçiye destek olmak için kurulan fabrika tarih oluyor! Jose Mourinho'dan olay olacak Galatasaray iddiası Jose Mourinho'dan olay olacak Galatasaray iddiası