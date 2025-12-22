Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede doktorlar da kendisi de hayatının şokunu yaşadı!

Malatya'da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 70 yaşındaki bir hastanın böbrek ve böbrek üstü bezlerinden tam 2,2 kilo ağırlığında dev bir tümör çıkarıldı...

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen zorlu operasyonla, 70 yaşındaki A.Ç.'in böbrek ve böbrek üstü bezlerinde tespit edilen 2 kilo 200 gram ağırlığındaki dev tümör başarıyla çıkarıldı.

Karında şişkinlik ve ağrı şikayetleriyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran A.Ç.'e yapılan tetkiklerde, biri böbreğin alt polünde, diğeri böbrek üstü bezinde olmak üzere yaklaşık 15 santimetre büyüklüğünde iki ayrı kitle tespit edildi.

Yapılan incelemelerde kitlelerin pankreas ve dalağa doğru yayılım gösterdiği belirlendi.

Zorlu ameliyat Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ender Akdemir, Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Güzel ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Muhammet Çiçek tarafından gerçekleştirildi. Cerrahi ekip, tümörü çevre dokularla birlikte tamamen çıkararak başarılı bir operasyona imza attı. Ameliyat sonucunda hastadan toplam 2 kilo 200 gram ağırlığında dev bir kitle alındı.

Operasyon hakkında açıklamalarda bulunan Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ender Akdemir, "Böbrek alt polde ve böbrek üstü bezlerinde 15'er santimetrelik dev tümörler tespit ettik. Tümörün pankreas ve dalağa yayılımı nedeniyle operasyon oldukça riskliydi. Ancak ekip çalışması sayesinde ameliyatı başarıyla tamamladık. Hastamız ameliyat sonrası 4. haftasında sorunsuz şekilde takip ediliyor. Patoloji sonuçlarına göre tedavi sürecini planlayacağız" dedi.

Hastanın yakını S.Ç. ise "Hastaneye başvurduğumuzda tümörün çok büyük olduğu söylendi. Ameliyat çok şükür başarılı geçti. Doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarıyla yakından ilgilendiler. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası sağlık durumu iyiye giden hasta A.Ç. de "Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Çok iyi baktılar, her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum" diye konuştu.

İHA