Karısını öldüren adamdan ilginç savunma

76 yaşındaki eşi Esme A.'ı 4 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 83 yaşındaki sanık B.A., 'O an hayvanlığım tuttu' dedi.



İstanbul Sarıyer'de iki ay önce 76 yaşındaki eşi Esme A.'yı 4 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan 83 yaşındaki sanık B.A.'nın yargılanmasına başlandı.

Duruşmada ağlayarak ifade veren sanık A., "O an hayvanlığım tuttu, sanki içimde robot varmış gibiydi, bıçağı alıp tek hamle yaptım, sapladım" dedi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık B.A. tutuklu olarak getirildi. Duruşmada maktul eş Esme A.'ın ablası Sabire Alaca ve kardeşi Saadet Olcay da şikayetçi olarak hazır bulundu. Eşiyle Almanya'da yaşadıklarını Türkiye'ye gelip gittiklerini anlatan sanık B.A., savunmasında eşinin bir kişiyle mesajlaştığı iddiasında bulundu. Eşinin Çanakkale'ye gitmek istediğini de söyleyen A., aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakladığını anlatırken, "O an hayvanlığım tuttu, sanki içimde robot varmış gibiydi, bıçağı alıp tek hamle yaptım, sapladım" dedi.

Daha sonra söz verilen maktul Esme A.'ın kız kardeşi Saadet Olcay da, "Eniştem B.A. ile ablam Esme arasında geçimsizlik vardı. Ablam şiddet görüyordu" dedi. Ablasının kendisine, sosyal medyada yazışmalar yaptığını belirterek, 'Bu yaştan sonra rahat etmek ktim. Boşanmak istiyorum, gidip kendisine de söyleyeceğim' dediğini de söyleyen Saadet Olcay, "Şikayetçiyim" dedi.

'SENİ ALMANYA'DA MI, TÜRKİYE'DE Mİ ÖLDÜREYİM?'

Maktul Esme A.'ın yeğeni Nezahat Gürkaya da tanık olarak dinlendi. Gürkaya "Sanık ile teyzem Esme arasında anlaşmazlıklar vardı. Ben yaklaşık 1 yıl Almanya'daki evlerinde kaldım. B.A.'ın teyzem Esme'ye şiddet uyguladığına bizzat şahit oldum. Esme'nin sosyal medyada başkalarıyla mesajlaştığını söylemedi, bununla ilgili bilgim yoktur. AncakBilal'inküçük kızı babasının annesini ölümle tehdit ettiğini, 'Seni Almanya'da mı öldüreyim, Türkiye'de mi öldüreyim' dediğini anlattı" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Telefon kayıtlarının ve mesaj dökümlerinin incelenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık B.A.'ın tutukluğunun devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.