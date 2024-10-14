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Karısını öldürüp intihar etti

Karısını öldürüp intihar etti
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Sakarya'nın Gevye ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Melekşeoruç Mahallesinde S. çiftinin yaşadığı evde meydana geldi. Ö.S. (56), evde eşi N.S.'ye (47) yaşadığı tartışmanın ardından tabancayla kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler S. çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. N.S.'in iki bacağında, göğsünde ve kolunda Ö.S.'nin ise başında bir kurşun izi tespit edildi.

Jandarma ekipleri evde inceleme yaparken S. çiftinin cansız bedenlerinin yanında bulunan tabancaya da el konuldu. S. çiftinin cansız bedenleri olay yeri ekiplerinin incelenmesinin ardından otopsi için Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler kadın cinayeti sakarya gevye
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