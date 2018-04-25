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  4. 25 Nisan 2018 14:00

Karısını ve aşığını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Manisa'da iki çocuk annesi olan eşini ve onun sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi öldüren zanlı, ''Neden öldürdünüz ?'' sorusuna ''Namus abi'' diye cevap verdi.

Karısını ve aşığını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
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Manisa'da dün boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen adamı öldürdükten sonra polise teslim olan şahıs emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Şahıs, cinayete namusu bahane etti.

 Manisa'da dün sabah saatlerinde 2 haftadır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu iki çocuğunun annesi eşi Deniz A.'yı (25) öldürdükten sonra eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Ç.'yi (32) şehir merkezindeki bir kafede 7 el ateş açarak öldüren zanlı RamazanA. olay sonrası silahıyla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ramazan A. Manisa Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne getirildi. İki çocuk babası 28 yaşındaki Ramazan A. hastane çıkışında gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna 'Namus abi' cevabı verdi. Ramazan A. 'Pişman mısınız?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Hastanedeki işlemleri tamamlanan Ramazan A. iki kişiyi kasten öldürmek suçundan tutuklu yargılanma talebiyle Manisa Adliyesine sevk edildi.

Önce karısını ardından yasak aşkını öldürdüÖnce karısını ardından yasak aşkını öldürdü

 

İHA

manisa , cinayet
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