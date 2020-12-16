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  4. 16 Aralık 2020 15:10

Karısının elinden zor kurtuldu!

Antalya'da 80 yaşındaki adam, resmi nikahlı eşi 63 yaşındaki Kırgızistan uyruklu kadının, kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Yaşlı adam, eşinin Kırgızistan'da cami yaptırmak için para istediğini, vermeyince kendisine saldırdığını öne sürdü.

Karısının elinden zor kurtuldu!
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Olay Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde yaşandı. 6 ay önce evlendiği 63 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Aızhan A. ile birlikte yaşayan 80 yaşındaki Ahmet B., eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek şikayette bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden Ahmet B. ve tehdit ettiği ileri sürülen Aızhan A.’yı emniyete götürdü.

KIRGIZ KADIN UZUN SÜRE POLİSE DİRENDİ

Yaşlı adam eşinin sürekli alkol aldığını, alkol almadığı zamanlar kendisine zarar vermediğini söylerken , Kırgızistan uyruklu eşi kendisini götürmek isteyen polislere uzun süre direnerek zorluk çıkardı. Bağırıp çağıran ve çevredeki vatandaşları rahatsız eden Kırgız kadın, polisler tarafından güçlükle araca bindirildi.

CANIMI KURTARMAK İÇİN KENDİMİ ODAYA KİLİTLEDİM

Aızhan A. ile yaklaşık 6 ay önce tanıştığını, çocukları ve yakınları karşı çıkmasına rağmen resmi nikah kıydığını belirten Ahmet B. “Önceleri çok iyiydi. Bana yoldaş arkadaş oluyordu. Türk kimliği alması için bazı yerlere paralar yatırdık. Bir süre sonra alkol alıp bana kötü davranmaya başladı. Memleketine cami yaptıracağını belirterek sürekli benden para istemeye başladı. 2-3 kez beni dövdü. Bu akşam da memleketine yaptıracağı cami için para istedi. Param olmadığını söyleyince benim üzerime kolonya dökerek para vermemem durumunda beni öldüreceğini söyledi ve üzerime saldırdı. Bende kendimi korumak için odaya girip odayı arkadan kilitledim. Hemen oğlumu aradım. Oğlum geldi ve polisi aradı. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben bu kadından kurtulmak istiyorum” dedi.

İHA

şiddet , antalya
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