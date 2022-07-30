Karısının sevgilisini öldürüp kaza süsü vermeye çalıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ölümlü kaza ihbarına giden jandarma ekipleri, olayın cinayet olduğunu ortaya çıkarttı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, dini nikahlı eşiyle ilişkisi olan Hüseyin Serdar Ş.'yi öldürdüğünü itiraf etti.

Dün gece saat 01.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Sarılar Mahallesi 1110 sokakta bir aracın dereye düştüğü ihbarı, sağlık ekiplerini ve jandarmayı harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, yol kenarında bulunan dere yatağına düşmüş vaziyetteki ticari aracın içerisinde bir kişi bulunduğunu, özel hastaneye kaldırılan ve adının Hüseyin Serdar Ş. şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZA SÜSÜ VERİLMİŞ

Olayın meydana geldiği bölgede araştırmalar yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, detaylı kamera araştırmaları ve incelemeler sonucunda olayın trafik kazası olmadığı, Hüseyin Serdar Ş.'nin kaza öncesinde öldürüldüğünü ve kaza süsü verilmeye çalışıldığını belirledi.

12 SAAT İÇERİSİNDE YAKALANDI

Hüseyin Serdar Ş.'in cüzdanında bulunan Z. B. isimli kadına ait bankamatik kartından yola çıkan ekipler, Z. B.'nin Hüseyin Serdar Ş.'in kız arkadaşı olduğunu belirledi.

Z. B. ile yapılan görüşmede, Z.B.'nin dini nikahlı eşi olan Alparslan Ç. ile Hüseyin Serdar Ş. arasında husumet bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden Alparslan Ç.'yi Sarılar Mahallesi'nde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

CİNAYETİN ALTINDAN YASAK AŞK ÇIKTI

Alparslan Ç., Sarılar Jandarma Karakolundaki sorgulamasında Hüseyin Serdar Ş.'yi dini nikahlı eşi Z. B. ile birlikte olmasından dolayı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Suç aletinin bulunması için olay yerine götürülen ve yer göstermesi yapılan Alparslan Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İHA