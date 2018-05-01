SON DAKİKA
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ
Kırmızı bültenle aranan terörist sağ ele geçirildi
Kırmızı bültenle aranan terörist sağ ele geçirildi
Antalya sahilinde ilginç görüntü ! Kıyıya vurdu...
Antalya sahilinde ilginç görüntü ! Kıyıya vurdu...
Adayını açıklayan Saadet Partisi'nde Erdoğan istifası !
Adayını açıklayan Saadet Partisi'nde Erdoğan istifası !
Gökdelende dehşet ! Alevler içerisinde çöktü...
Gökdelende dehşet ! Alevler içerisinde çöktü...
e-Devlet'te hayatı kolaylaştıracak bir hizmet daha
e-Devlet'te hayatı kolaylaştıracak bir hizmet daha
8 erkek 1 kız çocuğuna tecavüze kalkıştı !
8 erkek 1 kız çocuğuna tecavüze kalkıştı !
Metrobüs yolunda feci ölüm ! Bir çocuk hayatını kaybetti
Metrobüs yolunda feci ölüm ! Bir çocuk hayatını kaybetti
1 Mayıs müjdesi: Sınavsız şartsız 15 bin 400 işçi alınacak !
1 Mayıs müjdesi: Sınavsız şartsız 15 bin 400 işçi alınacak !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 01 Mayıs 2018 14:10

Karpuzdan öyle bir şey çıktı ki...

Van’da içleri boşaltılan karpuzlara zulalanmış 65 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Karpuzdan öyle bir şey çıktı ki...
A+ A-

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gevaş karayolu üzerinde şüphe üzerine çekici ve dorsesinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Alfa’nın da katıldığı aramada, aracın dorsesinde yüklü karpuzların içerisine zulalanmış 126 paket halinde toplam 65 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ettiği bildirildi.

1 Ocak - 30 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan 61 operasyonda ise toplam 1 ton 856 kilo 263 gram eroin maddesi ele geçirildi.

İŞTE OPERASYON ELE GEÇİRİLENLER:







İHA

uyuşturucu , kesmece karpuz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM