Karşıdan karşıya geçmek istiyordu... Korkunç kaza kamerada
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi ticari aracın çarpması sonucu metrelerce savrulduktan sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan R.K.'e, seyir halindeki ticari araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan talihsiz adam ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.K., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı kameraya anbean yansıdı.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol