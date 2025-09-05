  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Karşıdan karşıya geçmek istiyordu... Korkunç kaza kamerada

Karşıdan karşıya geçmek istiyordu... Korkunç kaza kamerada

Güncelleme:

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi ticari aracın çarpması sonucu metrelerce savrulduktan sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan R.K.'e, seyir halindeki ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan talihsiz adam ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.K., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı kameraya anbean yansıdı.

İHA

text-ad
Etiketler kaza korkunç kaza yaya karşıdan karşıya geçerken bursa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye edildi Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye edildi Okullar açıldı, Türkiye'nin tatil cennetinde ''sarı yaz'' başladı Okullar açıldı, Türkiye'nin tatil cennetinde ''sarı yaz'' başladı Kardeniz Kılıç ''eski eniştesiyle evlendi'' iddialarına ateş püskürdü! Kardeniz Kılıç ''eski eniştesiyle evlendi'' iddialarına ateş püskürdü! A Millerimizin Teknik Direktörü Montella Türk vatandaşı oluyor A Millerimizin Teknik Direktörü Montella Türk vatandaşı oluyor Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında A Milliler, Gürcistan'ı devirdi! Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında A Milliler, Gürcistan'ı devirdi! Dilan Polat duyurdu: ''Engin beni evden kovdu'' Dilan Polat duyurdu: ''Engin beni evden kovdu'' ''Ben teyitsiz bilgi vermem'' dedi, kabine revizyonu için tarihi açıkladı! ''Ben teyitsiz bilgi vermem'' dedi, kabine revizyonu için tarihi açıkladı! Yeni evlenenlere 3, çocuk sahibi olanlara 2 asgari ücret destek ödemesi yapılacak Yeni evlenenlere 3, çocuk sahibi olanlara 2 asgari ücret destek ödemesi yapılacak Nesrin Cavadzade cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okudu Nesrin Cavadzade cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okudu İşaret ettiği noktada deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6,2'lik deprem uyarısı! İşaret ettiği noktada deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6,2'lik deprem uyarısı!
6 yaşındaki minik çocuk tam bin 200 metre açıkta kurtarıldı 6 yaşındaki minik çocuk tam bin 200 metre açıkta kurtarıldı BTK ''e-imza şifelerini ele geçirdiler'' iddialarını yalanladı! BTK ''e-imza şifelerini ele geçirdiler'' iddialarını yalanladı! Milli Eğitim'den son dakikada kritik karar: Okul saatleri değiştirildi Milli Eğitim'den son dakikada kritik karar: Okul saatleri değiştirildi Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geliyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geliyor! Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal'in katili kampüse böyle girmiş! Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal'in katili kampüse böyle girmiş! Çöpten atık toplayan şahsa linç girişimi Çöpten atık toplayan şahsa linç girişimi Boşanma aşamasındaki cani, eşini çocuklarının gözünün önünde katletti! Boşanma aşamasındaki cani, eşini çocuklarının gözünün önünde katletti! Genç girişimci 1,2 milyon TL harcayıp kendi işini mobile çevirdi Genç girişimci 1,2 milyon TL harcayıp kendi işini mobile çevirdi Serenay Sarıkaya bikinili tatil pozlarıyla yaz mevsimine veda etti, sosyal medya karıştı Serenay Sarıkaya bikinili tatil pozlarıyla yaz mevsimine veda etti, sosyal medya karıştı Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cübbeli Ahmet ile nişanlandığını duyurdu! Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cübbeli Ahmet ile nişanlandığını duyurdu!