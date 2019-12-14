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  4. 14 Aralık 2019 11:22

Kars'ta tren kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Kars'ta yük taşıyan bir trenin otomobile çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Kars'ta tren kazası: 3 ölü, 3 yaralı
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Kars’ta yük treninin otomobile çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kars’a yük taşıyan DE 33 007 sayılı yük treni, sabah erken saatlerde Selim’e bağlı Karaçayır köyünde hemzemin geçitten geçmeye çalışan 36 EZ 255 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan, M.G., N.G. ve E.G. hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, AFAD, UMKE ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma bölge de güvenlik önlemleri alırken, AFAD ekipleri otomobilde sıkışan vatandaşlar cansız bedenini sıkıştıkları yerden çıkardı. Kazadan dolayı tren yolu ulaşıma kapanırken, bölge yapılan incelemenin ardından olay yerinde hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni Selim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, kaza yapan araç kaldırıldıktan sonra tren yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kazadan dolayı Kars Tren Garı’nda bekletilen Doğu Ekspresi’de seferi de gecikmeli yapıldı.

İHA

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