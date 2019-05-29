Kartal Adliyesi’nde etek boyu kavgası

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini açıklayarak, konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Türkiye Barolar Birliği (TBB) de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "İstanbul İş Mahkemesi hakiminin, mini etekle duruşmaya gelen avukata tepki gösterdiğine" ilişkin haberlerin basında yer alması üzerine, resen harakete geçildiğini ve inceleme başlatıldığını belirtti.

İnceleme sonucu, İstanbul İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini aktaran Yılmaz, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

TBB'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada da, İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesi'nde üzücü bir olay yaşandığı, mahkeme hakiminin, bir kadın avukatın kıyafetine karıştığı, yetkisini kötüye kullandığı ve mahkemesini küçük düşürdüğü dile getirildi.

Açıklamada, "Hakim, aynı zamanda meslektaşımızı bu şekilde baskı altına almış ve taciz etmiştir. Yargılama yaptığı işi bırakıp, meslektaşımızı kılığı kıyafeti yüzünden yargılamaya kalkışmıştır. Hatta fotoğrafını çekmeye teşebbüs etmiştir" ifadesi kullanıldı.

Bu hakimin daha önce Balıkesir'de bir avukata kürsüden hakarette bulunup onu darbettiği anımsatılan açıklamada, "Sorunludur. Bugün yaşanan olay, bu kişinin hakimlik görevine o olaydan sonra devam ettirilmiş olmasının sonucudur" değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından derhal Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile konunun görüşüldüğü, HSK tarafından hakim hakkında soruşturma açıldığı, bu olayın sonuna kadar takip edileceği kaydedildi.

OLAY DURUŞMA TUTANAĞINA YANSIMIŞTI

İstanbul'da duruşma sırasında yaşanan olay, duruşma tutanağına da yansımıştı.

Tutanağa göre, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi, mini etek giyen avukatın bu kıyafetinin avukatlık hukukuna ve örfe aykırı olduğunu öne sürerek, konuyu taraf avukatlarına sordu.

Salonda bulunan diğer avukatların etek boyunun avukatlık hukuk ve örfüne uygun olduğunu belirtmesi üzerine Mahkeme Yazı İşleri Müdürü huzura çağırılarak, baro başkanlığına bildirilmesi için avukatın etek boyunun cep telefonuyla çekilmesi istendi.

Avukatın, etek boyunun fotoğrafının çekilmesine izin vermemesi üzerine, tutanak tutularak duruşmaya devam edildi.

BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir işe iade davasında hakim ile avukat arasındaki 'etek boyu tartışması' ile ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması şöyle:

Bugün İstanbul Anadolu Adliyesinde avukat meslektaşımızın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak HSK soruşturma başlattı. En kısa sürede yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisiyim.

Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez.

Hukuk sistemimiz, adalet dağıtırken de adalet ararken de hiç kimsenin kılık-kıyafet veya yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa ve keyfi işleme maruz kalmasına izin veremez, göz yumamaz.