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  4. 18 Ocak 2020 10:39

Kartal sahilinde kadın cesedi bulundu!

Kartal sahilinde sabah yürüyüşü yapanların fark ettiği cansız kadın bedeni kendisinden dün akşamdan beri haber alınamayan 75 yaşındaki kadına ait çıktı.

Kartal sahilinde kadın cesedi bulundu!
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Kartal'da dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan Cennet Mirzanlı (75) için yakınları kayıp ilanı verdi. Yakınları da kadını aramaya başladı.

SABAH YÜRÜYÜŞ YAPARKEN FARK ETTİLER

Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapanlar deniz üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Deniz Polisi denizdeki kişiyi kıyıya çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Polisin incelemesinde ise hayatını kaybeden kişinin kayıp Cennet Mirzanlı olduğu belirlendi. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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