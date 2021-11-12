Kartal'da korkunç kadın cinayeti: İfadesi kan dondurdu

Kartal'da gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği 45 yaşındaki kadını öldürüp su kuyusuna attığı gerekçesiyle gözaltına alınan fabrika işçisi Habip B. tutuklandı.

Olay, 9 Kasım 2021 günü Kartal, Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi üzerindeki bir fabrikada gerçekleşti. İddiaya göre fabrika bekçisi Habip B., gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği Neslihan B.'la kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. B., elleriyle B.'u boğarak öldürdü ve fabrikanın yakınında bulunan bir su kuyusuna cansız bedenini attı.



Neslihan B. çocuğu A.N.K. annesinin kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini belirterek 10 Kasım'da karakola başvurdu. Polis ekiplerince güvenlik kameralarına yapılan incelemede B.'un Habip B. ile fabrikada buluştuğu ve fabrikadan dışarı çıkmadığı tespit edildi. Olaya ilişkin Habip B. gözaltına alındı.

Şüpheli Habip B., emniyetteki ifadesinde ilkokul mezunu olduğunu, Neslihan B.'u 2020 yılından beri tanıdığını söyledi. B.'la gönül ilişkisi olduğunu iddia eden B., evliliğinden olan kızının Neslihan B.'la olan ilişkisini öğrendiğini söyledi. Kızının bu sebeple kendisinden nefret ettiğini, eşiyle boşanma aşamasına geldiğini ve B.'la evlenmek istediğini söyleyen şüpheli B., B.'un başkalarıyla da birlikte olduğunu iddia etti.



"ÖLMESİ YAKLAŞIK 40 DAKİKA SÜRDÜ"

Neslihan B.'la 9 Kasım günü kendi çalıştığı fabrikada buluştuğunu ifadesinde belirten B., tartışmaya başladıklarını ardından B.'un boğmaya başladığını söyledi. İfadesinde "Ölmesi yaklaşık 30-40 dakika sürdü" diyen B., bu süre zarfında fabrikada başka birisi olmadığını dile getirdi. B.'un kıyafetlerini çıkardığını ve ona hediye ettiği altın kolyeyi geri aldığını söyleyen B., söz konusu kıyafetleri fabrika içinde yaktığını belirtti.

CESEDİ 70 METRE BOYUNCA EL ARABASINDA TAŞIMIŞ

B.'ın ifadesinde "Neslihan'ın cesedini çıkartarak fabrika içerisinde bulunan el arabasına koydum ve yaklaşık 70 metre uzaklıktaki fabrikanın içerisinde bulunan 'eloksal kuyusu' olarak adlandırılan kuyunun olduğu yere götürdüm. Bu kuyu yaklaşık 15 metre derinliğinde aşağıya doğru sarkan borulardan dolayı kapaksız olan içi su dolu bir kuyudur. Neslihan'ı bu kuyuya attım" dediği öğrenildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ ÇOCUKLARINI ARAMIŞ

Maktulün telefonunu, kıyafetlerini yok ettiğini söyleyen B., aynı gün akşam saatlerinde B.'un oğlunu arayarak 'Annene ulaşamıyorum' dediğini, oğlunun da 'Ağabey annem evde yok' diyerek telefonu kapattığını söyledi. Ertesi gün B.'un çocuklarının kendisini aradığını ve haberi olmadığını söylediğini belirten Habip B., ifadesinde "Cinayeti bir sinir harbi içerisinde işledim. Gerçekleştirmiş olduğum bu eylemden dolayı pişmanım" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Habip B. burada savcıya ifade verdi. Savcılık B.'ı "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelinin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.