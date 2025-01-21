Kartalkaya'daki faciada 4 kişi gözaltına alındı

Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangına ilişkin işletme sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Yangında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

4 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bolu Kartalkaya'da 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir. Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir. Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, aynı acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.