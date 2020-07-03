Kastamonu’da kadınlara saldıran şahıs tutuklandı!

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Aktekke Mahallesi’nde 19 Haziran günü sokak ortasında kadınlara saldıran ve Seher Y. isimli kadının önünü keserek darp eden K.C. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çıkarıldığı adli makamlarca da serbest bırakılan şahıs, gelen tepkiler sonrasında Cumhuriyet Savcılığı karara itirazı ile tekrar gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince tekrar gözaltına alınan K.C., çıkarıldığı adli makamlarca bu sefer tutuklanarak cezaevine gönderildi.