Kastamonu'da otobüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kastamonu'nun Daday ilçesinde servis otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 21 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu'dan Daday arasındaki yolun Gölköy mevkisinde meydana geldi. Kastamonu'dan Daday ilçesine memur taşıyan Taner O. yönetimindeki servis otobüsü, sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışma nedeniyle otobüs şarampole devrilirken, otomobil de yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü ile otobüste bulunan 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
DHA
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