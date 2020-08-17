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  4. 17 Ağustos 2020 15:35

Kastamonu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'da 61 yaşındaki kadın, karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Kastamonu'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Kaza, öğle saatlerinde İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Markete gitmek için evinden çıkan Seher Özkan'a, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, B.T.'nin kullandığı 34 VS 7347 plakalı otomobil çarptı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Seher Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Özkan'ın cesedi, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Sürücü B.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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