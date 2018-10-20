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  4. 20 Ekim 2018 18:04

Kastamonu'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda 5 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kastamonu'da zincirleme kaza: Yaralılar var
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İstanbul yönünden Samsun istikametine seyir halinde olan Oral Ç. idaresindeki 61 AAB 524 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yağmur nedeniyle yolun kaygan olmasının da etkisiyle 4 araç daha kazaya karıştı. Zincirleme kazada Leyla C.,  Emin C., Ramis D., Celal A., Naciye G. ve Semih K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi sonrasında Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası D-100 karayolu kısa süreli araç trafiğine kapandı.

 







DHA

tosya , zincirleme trafik kazası
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