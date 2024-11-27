Katil kan donduran cinayeti itiraf etti: ''Eşimi boğarak öldürdüm''

İstanbul Esenyurt'ta eşini boğarak öldüren kişi polisi arayarak "Eşimi boğarak öldürdüm" diyerek kendini ihbar etti.

Olay, sabaha karşı saat 03.20 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 753. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki bir dairede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki S.A., kendisini aldattığını iddia ettiği 32 yaşındaki eşi F.A. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

S.A., eşinin boğazını sıktı. F.A. hareketsiz halde yere yığıldı. S.A., polisi arayarak 'Eşimi boğarak öldürdüm' dedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen F.A.'ın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

DHA