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  4. 23 Aralık 2019 12:36

Katil tanıdık çıktı ! İstanbul'daki kanlı infaz kamerada

Büyükçekmece'de yoldan geçen otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kayeden Hüseyin K.'nin katil zanlısı olan arkadaşı yakalandı. Öte yandan cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Katil tanıdık çıktı ! İstanbul'daki kanlı infaz kamerada
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Büyükçekmece'de yoldan geçen otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan, 1 ay ölümle pençeleştikten sonra hayatını kaybeden 29 yaşındaki Hüseyin K.'yi öldürdüğü tespit edilen arkadaşı Ahmet Ü. polis tarafından yakalandı. Ahmet Ü.'nün araçla gelip yoldaki Hüseyin K.'ye ateş etmesi kameralara yansıdı. 

Büyükçekmece, Mimar Sinan Mahallesi'nde 7 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen olayda Hüseyin K.,  yoldan geçen bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır şekilde yaralandı. Yanında bulunan arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Hüseyin K., yaklaşık 1 ay ölümle pençeleştikten sonra 10 Ekim 2019'da hayatını kaybetti.

KAMERALAR CİNAYET ANINI ÇEKMİŞ
Polis olay yerinde  bulunan güvenlik kameralarını incelediğinde saldırganların kamera görüntülerini buldu. Görüntülerde saldırganların iki ayrı otomobille olay yerine geldikleri, bir süre sokak üzerinde gidip geldikten sonra olayı gerçekleştirdikleri görüldü. Olay sırasında önde bulunan otomobilden açılan ateş sonucu Hüseyin K.'ın vurulduğu kayıtlara yansıdı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonucu olayı gerçekleştiren şüpheli Ahmet Ü.'yü gözaltına aldı. Operasyon sırasında Ahmet Ü. ile aynı otomobilde bulunan B.V. de yakalandı.  Ahmet Ü.'nün Hüseyin K.'la aynı mahallede oturdukları ve çocukluk arkadaşları olduğu öğrenildi. Poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden Ahmet Ü.'nün arkadaşından para istediği ama K.'ın vermemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı, kavga etmek için randevulaştıklarını söylediği öğrenildi. Ahmet Ü.'nün öldürmek için değil korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği belirtildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI
Poliste işlemleri tamamlanan Ahmet Ü., çıkarıldığı Büyükçekmece Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganla aynı otomobilde bulunduğu için gözaltına alınan B.V. ise serbest bırakıldı.

 

DHA

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cinayet , kamera , büyküçekmece
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