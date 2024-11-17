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Katil, torbacı, hırsız... Hepsi aramızda dolaşıyordu: 2 bine yakın gözaltı var

Katil, torbacı, hırsız... Hepsi aramızda dolaşıyordu: 2 bine yakın gözaltı var
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İstanbul'da aranması bulunan şüphelilere yönelik operasyonlarda bin 923 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme ve hırsızlık gibi suçlardan arandığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince İstanbul genelinde çeşitli suçlardan aranması bulunan şüphelilere yönelik, geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 5 gün boyunca süren operasyonda toplam bin 923 şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme ve hırsızlık gibi suçlardan arandığı öğrenildi.

Yürütülen çalışmalarda, bin 923 şüpheliden 461’i hakkında hapis cezası, bin 462’sinin ise mahkemelerce yakalama emrinin bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Etiketler istanbul aranan kişiler gözaltı
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