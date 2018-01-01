Katil zanlısı, cinayet mahaline eğlenmeye gidince...

Karadağ Mahallesi, Ardahan yolu üzerindeki geçen 23 Temmuz’da bir eğlence mekânı önünde çıkan silahlı kavgada, taksi sürücüsü Bünyamin Üreyil yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Aynı eğlence mekânında geçen 2 Kasım’da ise Azerbaycan uyruklu Aydan Bayramova, arkadaşının doğum günü partisinde öldürüldü. İki cinayetle ilgili Serkan Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AYNI YERE GİTMİŞ

Soruşturmayı sürdüren İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Üreyil ve Bayramova’nın öldürülmesiyle ilgili aranan Serkan Ç.’nin, yılbaşı eğlencesi için cinayetlerin işlendiği mekânda bulunduğu bilgisini aldı.

KISKIVRAK YAKALANDI, SİLAH BULUNDU

Aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu polis ekipleri, eğlence mekânına operasyon düzenledi. Saat 02.30 sıralarında düzenlenen operasyonda, şüpheli Serkan Ç. ve olaylarda kullandığı Glock marka tabanca ve bu silaha ait 14 adet fişek ile birlikte yakalandı. Şüphelinin üzerinde 2 gram sentetik uyuşturucu da geçirdi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Serkan Ç., sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Operasyonda, zanlıyı saklamak için polisi engellemeye çalıştıkları öne sürülen 15 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.