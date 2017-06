Katil zanlısından şoke eden iddia !

Adana'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı, "Ölen şahsın karısı fuhuş çetesiyle çalışıyor, bana iftira atıyor" diye bağırdı.

Adana'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, cinayeti kendisinin işlemediğini belirterek, "Ölen şahsın karısı fuhuş çetesiyle çalışıyor, bana iftira atıyor" diye bağırdı.

Edinilen bilgiye göre, olay 26 Ocak günü Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70310. Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bir kargo şirketinde çalışan G.T. (32) paraya ihtiyacı olunca tefecilerden yaklaşık 10 bin lira para aldı. T., söz verdiği zamanda parayı ödemeyince tefeciler paraya faiz koyarak yaklaşık 20 bin liraya yükseltti. T. bu parayı bir türlü ödeyemezken, 26 Ocak günü işe gitmek için evde hazırlık yaparken kapı çaldı. Eşi E.K.T.'nin kapıyı açmasının ardından yüzü atkı ile sarılı iki kişi, G.T.'ü tabanca ile vurarak kaçtı. Yaralanan T., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin cinayet sonrası yaptığı araştırmada E.K.T., eşini para aldığı O.K. T. (25) ile O. T.'nin öldürdüğünü ileri sürdü. Polis bu bilgi doğrultusunda yaptığı araştırmada önce O. T.'yi, daha sonra da O.K. T.'yi gözaltına aldı.

Cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen O. T. tutuklanırken, O.K. T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak T.'ün eşi E.K.T.'nin eşini O.K. T.'nin öldürdüğünü tekrar etmesi üzerine O. T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, O.K. T. hakkında savcılık arama kararı çıkarttı. Polis, karar doğrultusunda O.K. T.'yi bugün Cemalpaşa Mahallesi'nde boş bir iş yerinde yakaladı.

Zanlı, Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülürken basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusuna, "Ben öldürmedim" yanıtını verdi. Bir basın mensubunun, "T.'ün eşi sizin para yüzünden öldürdüğünüzü söylüyor" demesi üzerine zanlı, "Para için değil, ben öldürmedim ki. Öldüren ortada. Eşi zaten eski fuhuş çetesinin karakteri, E.K. hala da fuhuş çetesine devam ediyor. Kocası da sahtekardır, beni dolandırdılar. Ailece beni bir şirkete girdirip, beni bu duruma soktular. Hepsi bir çete, ben cinayet işlemedim" dedi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.