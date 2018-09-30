Katili kopan düğme ele verdi

İstanbul Bağcılar’da yaşayan Ali G. (21), 21 Şubat 2018 günü ailesi evden ayrılınca, Moldova asıllı komşuları Tatiana Açan’ın (54) evine gitti, para istedi. Bu isteği ‘garip’ bulan Açan, “Ne parası oğlum, dur anneni arıyorum” dedi. Sinirlenen Ali G. ise kadına saldırdı. Boğuşma sırasında cebindeki çakıyı Açan’ın boğazına saplayan G., komşusunu öldürdü. Bağcılar Araştırma Büro ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Açan’ın cesedinin yanında bir düğme buldu. Ancak evdeki herhangi bir kıyafette ya da ayrı olarak düğmenin benzeri bulunamadı.

DNA’LAR DA TUTTU

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre polis, geriye doğru evin girişini gören kameranın kayıtlarını incelemeye aldı. Binada oturanlar dışında apartmana giren olmadığı belirlendi. Polis ekipleri, binada oturanların parmak izlerini aldı, sosyal medya hesaplarını da inceledi. Ali G.’nin 28 Ocak 2017’de çektirdiği bir fotoğraf cinayetin perdesini araladı. G.’nin hırkasındaki düğmenin 9 Ağustos 2018’de çektirdiği fotoğrafta yerinde olmadığı görüldü. Açan’ın tırnaklarının arasındaki doku örnekleriyle G.’nin babasından alınan DNA örnekleri de karşılaştırıldı. DNA da uyuşunca polis Ali G.y’i ailesiyle yaşadığı evde gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan Ali G. tutuklandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ: KUZENİME HEDİYE ALDIM

Ali G.’nin evinde yapılan aramada, cinayette kullanılan çakı, olay sırasında giydiği hırka ve Açan’ın eşine ait cep telefonu kulaklığı bulundu. G. ise Emniyet’teki sorgusunda cinayeti itiraf etti, şunları söyledi: “Çakıyı boğazına salladım ve yere düştü. Daha sonra evdeki 200 TL, 200 dolar, 1 çakmak, 5-6 adet saat, cep telefonu kulaklığı ile alkol şişelerini aldım. Paralarla da kuzenime hediye olarak elektronik sigara aldım. Aldığım saatleri de korkuya kapılarak çöp kutularına attım.”