SON DAKİKA
İBRETİ ALEM İÇİN İDAM İSTİYORUZ: CEREN'İN KATİL ZANLISI YAKALANDI!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 04 Aralık 2019 16:02

Katledilen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in son görüntüleri

Ordu'da evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.

ÖLDÜRÜLMEDEN 1 SAAT ÖNCE...

Ordu’da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir, olaydan bir saat önce minik balerinlere ders verdi.

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olmasının yanı sıra bir özel dans merkezinde bale dersleri veren Ceren Özdemir, minik balerinlere bir saat kurs verdi. Kursun ardından eve gitmek üzere yola çıkan Ceren Özdemir, evin önünde meydana gelen bıçaklı saldırı olayının ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceren Özdemir’den geriye ise minik balerinlere verdiği kurs fotoğrafları kaldı.

Evinin önünde öldürülen Ceren'e acı veda !Evinin önünde öldürülen Ceren'e acı veda !

 

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
cinayet , ceren özdemir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM