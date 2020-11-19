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  4. 19 Kasım 2020 21:48

Katliam gibi kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde kamyon ile çarpışan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Katliam gibi kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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Mehmet Uğuz'un kullandığı 33 DYU 09 plakalı kamyonet ile S.A. yönetimindeki 33 AER 930 plakalı kamyon Burunköy Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, kamyonettekilerden Kemal Aydın olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Mehmet Uğuz ile yanındaki Nurten Uğuz ve Hediye Hidayet Aydın, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Nurten Uğuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

mersin , trafik , kaza
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