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Katliam gibi kaza! 8 ölü, çok sayıda yaralı var!

Katliam gibi kaza! 8 ölü, çok sayıda yaralı var!

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Sivas - Malatya karayolunda meydana gelen kazada minibüs ile yük kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi de ağır yaralandı. Yarılardan 1'i yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 8'e çıktı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen bir kamyon ile bir minibüs, Sivas-Malatya karayolu Yeşildere köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi ağır yaralandı.

Ağır yaralananlardan 1'inin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 8'e çıktı.

 VALİ ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, olay yerinde incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kangal ile Hekimhan ilçeleri arasında kalan bölgede Bursa'dan düğünden döndüğünü tahmin ettikleri minibüs ile eşya taşıyan kamyonun çarpıştığını söyledi.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Şimşek, "Yaralılarımızın durumu ağır. Yaralıların bir kısmı Kangal Devlet Hastanesi'nde bir kısmı ise Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alınmış durumda." dedi.

Olay yerinde gerekli çalışmaların tamamlandığını aktaran Şimşek, "Bütün vatandaşlarımız hastanelere sevk edildi. Birazdan inşallah yolu trafiğe açmış olacağız. Yaralıların hepsi maalesef ağır durumda. Bunlardan ikisi çocuk. Minibüsün Bursa'dan bir düğünden döndüğünü tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Kazayı haber alarak olay yerine ve Kangal Devlet Hastanesi önüne gelen kazazedelerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Etiketler kaza katliam ölü yaralı
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